На полуострове шторм и туман. Без света 49 крымских сел

Это — почти 10 тысяч человек. В основном это населенные пункты Раздольненского, Первомайского и Сакского районов. В МЧС сообщили, что причиной аварий стали сильные порывы ветра, гололедообразование, вызвавшие «пляску» и обрывы вязок проводов, обледенение оборудования.

В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 33 бригады РЭС — 97 человек, 33 единицы техники. Кроме того, последствия непогоды устраняют 27 аварийно-восстановительных бригад «Крымэнерго», задействовано 26 единиц техники предприятия.

Сообщается, что сегодня в течение дня и в течение суток 9 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20−25 м/с. Местами гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Спасатели настоятельно просят жителей и гостей Крыма соблюдать правила безопасности при сильном ветре и гололедице. Пока же на большинстве дорог полуострова туман.