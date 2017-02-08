На полуострове шторм и туман. Без света 49 крымских сел
Как и предупреждали синоптики, на полуострове сложные погодные условия. Без света 49 крымских сел.
Как и предупреждали синоптики, на полуострове сложные погодные условия. Без света 49 крымских сел.
Это — почти 10 тысяч человек. В основном это населенные пункты Раздольненского, Первомайского и Сакского районов. В МЧС сообщили, что причиной аварий стали сильные порывы ветра, гололедообразование, вызвавшие «пляску» и обрывы вязок проводов, обледенение оборудования.
В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 33 бригады РЭС — 97 человек, 33 единицы техники. Кроме того, последствия непогоды устраняют 27
Сообщается, что сегодня в течение дня и в течение суток 9 февраля в Крыму ожидается усиление
Дорога «Симферополь — Алушта» — настоящий Silent Hill. Холодный воздух и ветер вытесняют теплые потоки. Видимость в ряде мест не более 10−15 метров. Уже произошло несколько ДТП. Одно из них, по предварительной информации, с летальным исходом, — в районе Старого Крыма, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.