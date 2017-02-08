СК начал проверку по факту гибели подростка в проруби на озере Шенфлиз
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 17-летнего жителя Калининграда, который утонул в проруби на озере Шенфлиз. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 17-летнего жителя Калининграда, который утонул в проруби на озере Шенфлиз. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
В понедельник на озере Шенфлиз двое подростков провалились под лед. Девушку вытащили из воды очевидцы происшествия, парня спасти не удалось.
Прорубь, в которую провалились подростки, сделали члены клуба «Янтарные моржи», которые каждое воскресенье устраивают на водоеме купания.