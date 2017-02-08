Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
«Нам известно, что это за люди»: ДНР об убийцах Гиви
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
15:14 (мск), источник: Новый Калининград

СК начал проверку по факту гибели подростка в проруби на озере Шенфлиз

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 17-летнего жителя Калининграда, который утонул в проруби на озере Шенфлиз. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального СК.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

В понедельник на озере Шенфлиз двое подростков провалились под лед. Девушку вытащили из воды очевидцы происшествия, парня спасти не удалось.

Прорубь, в которую провалились подростки, сделали члены клуба «Янтарные моржи», которые каждое воскресенье устраивают на водоеме купания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Хорошо, как в детсаду»: что происходит в доме престарелых в Пионерском
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
Путин убежден в неизбежности прекрасного будущего России
Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь