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12:57 (мск), источник: Интерфакс

Бывший офицер в Екатеринбурге оштрафован на 2 млн рублей за получение взятки

Екатеринбург. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему 8-го центра заказчика-застройщика Внутренних войск МВД России Владиславу Комарову, обвиняемому во взяточничестве, сообщается на сайте Следственного комитета России в среду.

Установлено, что организация ООО «КаскадСтрой» участвовала в реализации госконтракта на строительство жилого дома для военнослужащих в Екатеринбурге.

«В июне 2013 года В. Комаров получил через посредника 950 тыс. рублей за подписание актов приемки выполненных работ от указанной коммерческой организации», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что сведения в документах об объемах проведенных работ оказались завышены. В результате государству был причинен ущерб на 37,7 млн рублей.

ООО «КаскадСтрой» в ходе предварительного следствия вернуло в бюджет деньги, а уголовное дело в отношении посредника было выделено в отдельное производство.

В. Комаров признан виновным по п."в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Кроме того, деньги, которые он получил в качестве взятки, обращены в доход государства.

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