76-летняя пенсионерка в Приангарье отравилась угарным газом при пожаре в квартире

Пожарные спасли с балкона пятого этажа 76-летнюю жительницу Свирска Иркутской области. В кухне квартиры, расположенной на верхнем этаже панельной пятиэтажки, где проживает пенсионерка, произошло короткое замыкание. Женщина была госпитализирована с отравлением угарным газом. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Дым, заполнивший кухню и прихожую, отрезал путь к выходу. Хозяйка квартиры была вынуждена выйти на балкон, где ее увидели прохожие и вызвали пожарных.

«До прибытия пожарных подразделений из дома эвакуировались четверо жильцов. Из окна шел черный дым. Прибывшие огнеборцы включились в звено газодымозащитной службы, проникнув в квартиру, вывели женщину из дома по лестничным маршам и передали врачам скорой помощи. Пенсионерку доставили в больницу с отравлением угарным газом», — отметили в ведомстве.

Возгорание было ликвидировано в течение трех минут. Огонь повредил холодильник, закопчены стены в квартире. Работавшие на месте пожара дознаватели отметили правильные действия соседей, благодаря которым звонок в пожарную часть поступил своевременно и жизнь человека была спасена.