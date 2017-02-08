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13:20 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске двое полицейских ранены при задержании подозреваемого

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Подозреваемый в мошенничестве при задержании в Новосибирске открыл огонь по полицейским из травматического пистолета; двое стражей порядка ранены, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Источник: РИА Новости

«Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

По версии СК, вечером 7 февраля 21-летний молодой человек возле подъезда одного из домов в Ленинском районе Новосибирска выстрелил из травматического пистолета в начальника отделения уголовного розыска отдела полиции № 7 «Ленинский» и оперуполномоченного отдела, ранив одного из них в область грудной клетки, а другого в шею.

В свою очередь, пресс-служба ГУМВД по региону сообщает, что молодой человек открыл огонь в полицейских во время его задержания по подозрению в мошенничестве. Несмотря на полученные ранения, силовики обезоружили, задержали мужчину и изъяли у него пистолет со сбитым номером. На место происшествия выезжал замначальника областного главка МВД Николай Турбовец.

«Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначено проведение комплекса экспертиз. В ближайшее время в отношении задержанного будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК, отметив, что за совершение преступления задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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