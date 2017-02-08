Пятеро воронежцев ответят в суде за кражу йода на 5 млн рублей

Силовики завершили расследование уголовного дела пятерых воронежцев, обвиняемых в краже технического йода с предприятия на сумму 5 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Чтобы скрыть следы преступления, мужчины вносили в учетные документы недостоверные данные и переклеивали стикеры на барабанах с веществом.

По версии следствия, преступная группа, куда входили мужчины от 41 до 58 лет, похищали йод с октября 2013 года по апрель 2014 года. Один из преступников — руководитель предприятия. За семь месяцев злоумышленники украли 2,65 тыс. кг технического средства.

— На предварительном следствии четверо обвиняемых признали вину частично, пятый — не признал, — рассказал замруководителя следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СКР Юрий Шустов.

За хищение организованной группой имущества, вверенного виновному, совершенную в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.