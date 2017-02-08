Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Ленинский суд Кирова выносит обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному по «делу “Кировлеса”».
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Ленинский суд Кирова выносит обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному по «делу “Кировлеса”».
Как передал в среду корреспондент «Интерфакса», это следует из мотивировочной части приговора судьи Алексея Втюрина.
«Навальный организовал хищение чужого имущества», — говорится в приговоре.
Ранее обвинение просило приговорить оппозиционера к 5 годам условно по делу, Офицерова — к 4 годам условного наказания.
Дело «Кировлеса»
В первый раз приговор по делу «Кировлеса» Навальному и Офицерову был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского государственного предприятия.
Навального и Офицерова взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.
Ранее по данному делу в особом порядке был осужден по той же статье заключивший сделку со следствием
Защита Навального и Офицерова обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей.
ЕСПЧ постановил, что российские суды признали Навального и Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности, «иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых».
Позднее ЕСПЧ отказался рассматривать апелляцию РФ на это решение. Он также постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тыс. евро.
Президиум Верховного суда (ВС) РФ 16 ноября 2016 года по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением Европейского суда по правам человека отменил приговор.
В итоге новое рассмотрение дела началось в Ленинском районном суде Кирова 5 декабря 2016 года.
1 февраля Навальный был доставлен в суд принудительно судебными приставами
До "глупый и жадный" сам могу догадаться.