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13:24 (мск), источник: Интерфакс

Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Ленинский суд Кирова выносит обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному по «делу “Кировлеса”».

Источник: Reuters

Как передал в среду корреспондент «Интерфакса», это следует из мотивировочной части приговора судьи Алексея Втюрина.

«Навальный организовал хищение чужого имущества», — говорится в приговоре.

Ранее обвинение просило приговорить оппозиционера к 5 годам условно по делу, Офицерова — к 4 годам условного наказания.

Дело «Кировлеса»

В первый раз приговор по делу «Кировлеса» Навальному и Офицерову был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского государственного предприятия.

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Навального и Офицерова взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.

Ранее по данному делу в особом порядке был осужден по той же статье заключивший сделку со следствием экс-гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев, который дал показания против Навального и Офицерова как на следствии, так и в суде, а вынесенный ему приговор зафиксировал сам факт хищения по обстоятельствам дела против оппозиционера и бизнесмена.

Защита Навального и Офицерова обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей.

ЕСПЧ постановил, что российские суды признали Навального и Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности, «иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых».

Позднее ЕСПЧ отказался рассматривать апелляцию РФ на это решение. Он также постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тыс. евро.

Президиум Верховного суда (ВС) РФ 16 ноября 2016 года по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением Европейского суда по правам человека отменил приговор.

В итоге новое рассмотрение дела началось в Ленинском районном суде Кирова 5 декабря 2016 года.

1 февраля Навальный был доставлен в суд принудительно судебными приставами из-за неявки на предыдущие заседания. В тот же день судья Алексей Втюрин избрал в качестве меры пресечения обоим подсудимым подписку о невыезде. Подсудимым запрещено покидать Киров до 10 февраля.

Комментарии
20
d.suhih@corp.mail.ru
Если Навального финансирует госдеп, зачем ему воровать?
До "глупый и жадный" сам могу догадаться.
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ЯГУАР
Вор должен сидеть в тюрьме!
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Мистер
Главный вор сидит в кремле, а Навальный хочет открыть всем глаза.
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