Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»

В первый раз приговор по делу «Кировлеса» Навальному и Офицерову был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского государственного предприятия.

Навального и Офицерова взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.

Ранее по данному делу в особом порядке был осужден по той же статье заключивший сделку со следствием экс-гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев, который дал показания против Навального и Офицерова как на следствии, так и в суде, а вынесенный ему приговор зафиксировал сам факт хищения по обстоятельствам дела против оппозиционера и бизнесмена.

Защита Навального и Офицерова обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей.