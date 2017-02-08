В Увельском районе пара отравилась угарным газом

Несчастный случай произошел седьмого февраля в одном из частных домов поселка Увельский. «Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщает СУ СКР региона.

Установлено, что в доме имеется печное отопление, переделанное на газовое.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.