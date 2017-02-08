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13:26 (мск), источник: PROUFU.ru

Мошенники похитили 2000 бочек пива, отправленного в Уфу

В Казани неизвестные похитили 2000 бочек пива, которые предназначались для поставки в Уфу. Об этом пишет prokazan.ru.

По материалам дела, 2 февраля неизвестные позвонили с мобильного телефона из Московской области двум водителям, которые должны были доставить пиво в Уфу, и ввели их в заблуждение, указав другой адрес для доставки. Таким образом были похищены 2000 пивных кег на общую сумму в 6 миллионов рублей.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», следствие продолжается.

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