Мошенники похитили 2000 бочек пива, отправленного в Уфу

По материалам дела, 2 февраля неизвестные позвонили с мобильного телефона из Московской области двум водителям, которые должны были доставить пиво в Уфу, и ввели их в заблуждение, указав другой адрес для доставки. Таким образом были похищены 2000 пивных кег на общую сумму в 6 миллионов рублей.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», следствие продолжается.