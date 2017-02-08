Найдено тело провалившегося под лед мужчины

Трагедия произошла 6 февраля около 10.00 утра в Ленинградском районе в станице Новоплатнировской. Там трое местных жителей провалились под лед — по предварительным данным, две женщины и мужчина были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Компания проигнорировала запрещающие знаки.

Женщин спас случайный прохожий, а вот мужчине он помочь не смог. Погибшего искали три дня. В среду водолазы достали из воды его тело, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».