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15:29 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Найдено тело провалившегося под лед мужчины

Водолазы нашли тело местного жителя, который три дня назад провалился под лед на реке Челбас.

Источник: ГТРК «Кубань»

Трагедия произошла 6 февраля около 10.00 утра в Ленинградском районе в станице Новоплатнировской. Там трое местных жителей провалились под лед — по предварительным данным, две женщины и мужчина были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Компания проигнорировала запрещающие знаки.

Женщин спас случайный прохожий, а вот мужчине он помочь не смог. Погибшего искали три дня. В среду водолазы достали из воды его тело, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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