Найдено тело провалившегося под лед мужчины
Водолазы нашли тело местного жителя, который три дня назад провалился под лед на реке Челбас.
Водолазы нашли тело местного жителя, который три дня назад провалился под лед на реке Челбас.
Трагедия произошла 6 февраля около 10.00 утра в Ленинградском районе в станице Новоплатнировской. Там трое местных жителей провалились под лед — по предварительным данным, две женщины и мужчина были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Компания проигнорировала запрещающие знаки.
Женщин спас случайный прохожий, а вот мужчине он помочь не смог. Погибшего искали три дня. В среду водолазы достали из воды его тело, сообщили ГТРК «Кубань» в