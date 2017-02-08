СК завершил следствие по делу экс-главы Крымского района

— По уголовному делу в отношении бывшего главы МО Крымский район, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, а также в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) выполнены все следственные действия. В настоящее время фигурант уголовного дела вместе с защитником приступил к ознакомлению с его материалами, — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в июне 2013 года Разумеев подписал распоряжение о выделении денег для покупки продуктов питания для приемных администрации Крымского района, хотя они приобретались для его личных нужд. На эти цели было израсходовано свыше 560 тысяч рублей.

Второй, криминальный, по версии правоохранителей, эпизод касается периода, когда Разумеев еще возглавлял администрацию соседнего Славянского района Кубани. Он обвиняется в том, что в 2011 году якобы необоснованно подписал постановление о предоставлении местному жителю земельного участка вдоль дороги Черный Ерик — Слободка, который находится на территории государственного природного заказника.

Как уже сообщалось, в декабре 2015 года глава Крымского района был помещен под домашний арест, однако тогда местные депутаты отказались увольнять задержанного следователями главу, поскольку не нашли в его действиях коррупционной составляющей. И только 19 января нынешнего года по решению депутатов муниципалитета Разумеев был уволен с должности.