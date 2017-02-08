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15:26 (мск), источник: Новый Калининград

Областной минздрав проводит проверку по факту смерти 4-летнего ребенка от рака

В декабре 2016 года в больнице Петербурга от рака умер 4-летний Коля из Калининградской области.

Министерство здравоохранения Калининградской области проводит проверку по факту болезни и смерти 4-летнего ребенка из Гурьевского района. Такая информация содержится в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда.Ru».

«Сведения по факту болезни и смерти ребенка в министерстве здравоохранения Калининградской области имеются. В настоящее время министерством проводится проверка по оказанию медицинской помощи ребенку в Гурьевской центральной районной больнице и Детской областной больнице (ДОБ). Проверка проводится в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В ходе проверки будут даны ответы на вопросы, указанные в вашем запросе», — сообщается в ответе.

Напомним, в декабре 2016 года в больнице Санкт-Петербурга от рака скончался 4-летний Коля из Калининградской области. За несколько месяцев болезнь буквально «съела» ребенка. При этом мальчик с рождения находился под наблюдением врачей. Родители умершего ребенка недоумевают, как доктора проглядели последнюю стадию рака. Сейчас родные мальчика намерены «добиваться справедливости» и собираются судиться с областным минздравом.

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