Областной минздрав проводит проверку по факту смерти 4-летнего ребенка от рака

Министерство здравоохранения Калининградской области проводит проверку по факту болезни и смерти 4-летнего ребенка из Гурьевского района. Такая информация содержится в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда.Ru».

«Сведения по факту болезни и смерти ребенка в министерстве здравоохранения Калининградской области имеются. В настоящее время министерством проводится проверка по оказанию медицинской помощи ребенку в Гурьевской центральной районной больнице и Детской областной больнице (ДОБ). Проверка проводится в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В ходе проверки будут даны ответы на вопросы, указанные в вашем запросе», — сообщается в ответе.