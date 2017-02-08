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13:34 (мск), источник: Sputnik.md

Детсады Кишинева опасны для здоровья: еще четыре ребенка отравились

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. В Кишиневе продолжают травится дети. Как сообщил Sputnik глава столичного управления здравоохранения Михай Молдовану, четыре воспитанника детского сада № 5 столичного сектора Рышкановка доставлены в больницу с отравлением.

Источник: Sputnik.md

«Пока неизвестно, в чем причина отравления. Сейчас проводится лабораторный анализ. Исходя из его результатов будет понятно, что это — вирус или проблемы с продуктами питания», — сказал Молдовану.

По его словам, все четыре ребенка доставлены в детскую инфекционную больницу.

«Их состояние средней степени тяжести. Они проходят лечение», — добавил чиновник.

В конце ноября 2016 года сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали 17 человек, обвиняемых в госзакупках некачественных продуктов для детсадов и школ Кишинева. По данным главы управления уголовного преследования НАЦ Богдана Зумбряну, в эту схему были вовлечены руководители и чиновники всех пяти управлений образования, молодежи и спорта столицы, а также ряд экономических агентов.

Что касается скандала с закупкой некачественных продуктов, то в кишиневской примэрии после случившегося создали рабочую группу для проведения внутреннего расследования. Ее возглавил руководитель столичного управления здравоохранения Михай Молдовану. Также было принято решение, что в период расследования главы всех столичных управлений образования будут временно отстранены от занимаемых должностей. Как пояснил Молдовану, тендер на закупку продуктов питания для детских садов проводится два раза в год — в середине и в конце. То есть те контракты, которые были заключены в июле, по словам чиновника, действительны до декабря.

В декабре же сразу девять детей из кишиневского детсада № 113 попали в больницу с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Минздрав Молдовы провел проверку, а результаты лабораторного анализа показали у двух детей положительный результат на ротавирус. Незапланированная проверка в этом детсаду констатировала несоблюдение санитарно-гигиенических норм. На ответственных лиц детсада составили протоколы об административных правонарушениях в санитарно-эпидемиологической области. Кроме того, временно приостановили работу ясельной группы № 1.

В итоге в примэрии Кишинева приняли решение сменить руководство всех секторальных управлений образования, а глава главного управления образования, молодежи и спорта столицы Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб ушла с занимаемой должности.

Сначала в январе 2017 года объявили конкурс на вакантную должность главы всего столичного управления образования, а спустя две недели — на остальные освободившиеся должности. Депутаты молдавского парламента также приняли решение начать свое расследование ситуации с поставками некачественных продуктов в детсады и школы Кишинева.

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