В Валенсии прогремел взрыв на химическом заводе
МАДРИД 8 фев — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на химическом заводе по переработке хлора в Валенсии в Испании, данных о жертвах и пострадавших пока нет, сообщает газета El Mundo.
МАДРИД 8 фев — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на химическом заводе по переработке хлора в Валенсии в Испании, данных о жертвах и пострадавших пока нет, сообщает газета El Mundo.
Взрыв прогремел на заводе в Патерне. После этого начался сильный пожар, произошло сильное задымление, и прогремела уже серия взрывов.
Причины ЧП устанавливаются, на месте работают пожарные.
Туннель, через который можно попасть на полигон, где находится завод, перекрыт. Местным жителям рекомендовано пока не выходить из домов.
Не известно, находились ли в момент взрыва на заводе люди. Все, кто находился на ближайших предприятиях, расположенных на полигоне, эвакуированы.