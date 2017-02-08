В Валенсии прогремел взрыв на химическом заводе

Взрыв прогремел на заводе в Патерне. После этого начался сильный пожар, произошло сильное задымление, и прогремела уже серия взрывов.

Причины ЧП устанавливаются, на месте работают пожарные.

Туннель, через который можно попасть на полигон, где находится завод, перекрыт. Местным жителям рекомендовано пока не выходить из домов.