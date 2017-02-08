В массовом ДТП со скорой на ЗСД пострадали люди
В массовой аварии с участием автомобиля скорой помощи на ЗСД в Приморском районе есть пострадавшие, сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В массовой аварии с участием автомобиля скорой помощи на ЗСД в Приморском районе есть пострадавшие, сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, около 11 часов 8 февраля на 21-м километре ЗСД, на съезде, столкнулись семь машин, в том числе карета скорой помощи. Очевидцы отмечали, что дорога на участке была скользкой.
В результате аварии пострадали две женщины, они получили травмы средней степени тяжести.
По факту ДТП ведется проверка.
Напомним, это вторая авария на скорой за сегодня, причём обе случились в районе Богатырского проспекта. Первая была не такой серьёзной.