В массовом ДТП со скорой на ЗСД пострадали люди

По данным ведомства, около 11 часов 8 февраля на 21-м километре ЗСД, на съезде, столкнулись семь машин, в том числе карета скорой помощи. Очевидцы отмечали, что дорога на участке была скользкой.

В результате аварии пострадали две женщины, они получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП ведется проверка.