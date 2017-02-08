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13:39 (мск), источник: Водитель Петербурга

В массовом ДТП со скорой на ЗСД пострадали люди

В массовой аварии с участием автомобиля скорой помощи на ЗСД в Приморском районе есть пострадавшие, сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, около 11 часов 8 февраля на 21-м километре ЗСД, на съезде, столкнулись семь машин, в том числе карета скорой помощи. Очевидцы отмечали, что дорога на участке была скользкой.

В результате аварии пострадали две женщины, они получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП ведется проверка.

Напомним, это вторая авария на скорой за сегодня, причём обе случились в районе Богатырского проспекта. Первая была не такой серьёзной.

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