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13:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Многодетная екатеринбурженка села на 8 лет за убийство мужа

У нее осталось четверо детей.

Чкаловский райсуд вынес приговор екатеринбурженке Наталье Маркеловой, признав ее виновной в убийстве мужа. Мать четверых детей проведет 8 лет в колонии общего режима, сообщили «Уралинформбюро» в суде.

Трагедия произошла в августе 2015 года в переулке Коротком. Женщина в ходе пьяной ссоры ударила супруга ножом в сердце. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Позже выяснилось, что муж избивал Наталью — в тот вечер он тоже распустил кулаки. Тогда следователи переквалифицировали дело на ст.108 УК РФ (превышение необходимой самообороны). Однако прокуратура вернула его на доследование, посчитав, что для переквалификации недостаточно оснований.

У женщины осталось четверо детей, из них трое несовершеннолетних. До суда она находилась под подпиской о невыезде. За это время она успела съездить в Москву на программу «Пусть говорят».

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