Двое работников с топором напали на директора и его жену в Новосибирской области

Инцидент произошел вечером 6 февраля. В полицию обратился работник одного из промышленных предприятий Куйбышева. Он рассказал, что двое его коллег напали на директора и его супругу, чтобы завладеть деньгами. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

На территории предприятия полицейские задержали двух мужчин, вооруженных ножом и топором, и освободили потерпевших.

Как выяснили полицейские, двое мужчин распивали на рабочем месте спиртные напитки и решили совершить нападение на своего начальника. Позвонив ему домой, один из рабочих сообщил, что на предприятии якобы начался пожар, после чего директор вместе со своей женой приехал на место. Угрожая супругам ножом и топором, злоумышленники связали их и похитили два сотовых телефона и деньги в сумме 7500 рублей. Однако такой суммы нападавшим показалось мало и они стали требовать еще денег.

Возраст задержанных — 24 года и 40 лет. Старший из них уже привлекался к уголовной ответственности — за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия). Проводится расследование.