При столкновении «двенадцатой» и фуры Renault на трассе М-5 пострадали два человека
Во вторник, 8 февраля, в Красноярском районе два человека пострадали в ДТП с участием легковушки и грузовика, сообщает
Во вторник, 8 февраля, в Красноярском районе два человека пострадали в ДТП с участием легковушки и грузовика, сообщает
В 8:00 на 1056 км трассы М-5 26-летний водитель «двенадцатой», по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди фурой Renault Premium под управлением 40-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легковушки получили травмы, с которыми бригада «скорой» доставила их в ближайшую больницу. Пострадавшие госпитализированы.