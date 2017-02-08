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14:07 (мск), источник: Volga News

При столкновении «двенадцатой» и фуры Renault на трассе М-5 пострадали два человека

Во вторник, 8 февраля, в Красноярском районе два человека пострадали в ДТП с участием легковушки и грузовика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:00 на 1056 км трассы М-5 26-летний водитель «двенадцатой», по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди фурой Renault Premium под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легковушки получили травмы, с которыми бригада «скорой» доставила их в ближайшую больницу. Пострадавшие госпитализированы.

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