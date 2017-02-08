На Васильевском горел отдел полиции
Пожарные тушили здание на Васильевском острове в Петербурге, в котором находится 16 отдел полиции. Пострадавших нет, но движение от набережной Невы до Большого проспекта перекрыто.
Пожарные тушили здание на Васильевском острове в Петербурге, в котором находится 16 отдел полиции. Пострадавших нет, но движение от набережной Невы до Большого проспекта перекрыто.
По данным очевидцев, дом № 10 по 19-й линии, в котором расположен отдел полиции, загорелся днем 8 февраля. В
Как стало известно «Фонтанке», в кабинете уголовного розыска вспыхнули бумаги. Никто не пострадал, но все залито водой.
Движение перекрыто со стороны набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта, сообщили местные жители.