На Васильевском горел отдел полиции

По данным очевидцев, дом № 10 по 19-й линии, в котором расположен отдел полиции, загорелся днем 8 февраля. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что сообщение о пожаре по данному адресу получено в 12.20. К 12:51 пожар был ликвидирован силами четырех расчетов и 14 спасателей.

Как стало известно «Фонтанке», в кабинете уголовного розыска вспыхнули бумаги. Никто не пострадал, но все залито водой.

Движение перекрыто со стороны набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта, сообщили местные жители.