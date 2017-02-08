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14:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Спасском районе столкнулись «Лада» и трактор

Пострадавшего мужчину госпитализировали в ЦРБ Чистополя.

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Спасском районе в результате столкновения трактора и «Лады» 12-й модели пострадал 37-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось накануне в 12 часов дня возле села Никольское на 38-м километре трассы Базарные Матаки — Болгар. Сообщение об аварии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

37-летний водитель «Лады» 12-й модели не справился с управлением и по касательной столкнулся с трактором МТЗ-82. В результате происшествия пострадал 37-летний пассажир легкового автомобиля. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибленные рваные раны головы, лица, ушибленные рваные раны 5-го пальца левой кисти.

Прибывшие пожарные отдельного поста из села Антоновка отключили аккумулятор легкового автомобиля во избежание его возгорания.

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