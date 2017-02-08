Мэрия Омска заявила о росте автомобильных краж в городе

«В целях предупреждения краж, большинство из которых совершается в ночное время, советуем омичам принять необходимые меры по сохранности имущества. В частности, оборудовать свои автомобили охранной сигнализацией и, по возможности, парковаться на охраняемых автостоянках или на освещенных участках. Также не рекомендуется оставлять в автомобилях вещи. Соблюдение этих мер позволит уберечь имущество от преступных посягательств», — подчеркнул первый заместитель директора профильного департамента Евгений Скрипкарев.

УМВД России по городу Омску отметили, что при обнаружении подозрительных лиц, находящихся вблизи припаркованных автомобилей, омичи должны незамедлительно информировать полицию.