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14:28 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска заявила о росте автомобильных краж в городе

В Омске зафиксирован рост числа хищений личного имущества из автомобилей, припаркованных на стоянках во дворах жилых многоквартирных домов.

Источник: РИА "Новости"

«В целях предупреждения краж, большинство из которых совершается в ночное время, советуем омичам принять необходимые меры по сохранности имущества. В частности, оборудовать свои автомобили охранной сигнализацией и, по возможности, парковаться на охраняемых автостоянках или на освещенных участках. Также не рекомендуется оставлять в автомобилях вещи. Соблюдение этих мер позволит уберечь имущество от преступных посягательств», — подчеркнул первый заместитель директора профильного департамента Евгений Скрипкарев.

УМВД России по городу Омску отметили, что при обнаружении подозрительных лиц, находящихся вблизи припаркованных автомобилей, омичи должны незамедлительно информировать полицию.

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