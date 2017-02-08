Омский суд отказался давать переводчика бизнесмену из Китая

Мэрия потребовала от предпринимателя освободить самовольно занятый земельный участок площадью 165 кв. метров в районе дома по 70 лет Октября, 38 (место известно как «Китайская оптовка»). А именно, иностранца заставляли демонтировать и за свой счёт вывезти одноэтажное строение.

Китаец подал ходатайство и попросил суд привлечь переводчика, уверяя, что не владеет русским языком. Ему отказали: по закону, переводить в слушаниях может специалист, который владеет языком настолько, чтобы передавать все нюансы судопроизводства. Однако Ли Чэнлян не предоставил документов о том, что предложенный им переводчик достаточно квалифицирован. Кроме того, сам он на заседание не явился, прислав представителя, что суд посчитал вполне достаточным.

В ходе процесса выяснилось — предприниматель никак не оформлял занятый им участок и не платил за его аренду, в общем, пользовался им неправомерно (по мнению мэрии). Ответчик же возразил — он лишь арендует магазин у собственника, некоей Елены Батухтиной. В конце концов выяснилось, что указанное в договоре между Батухтиной и Ли помещение расположено на совершенно другом участке.

Арбитраж удовлетворил иск департамента имущественных отношений в полном объеме. Решение вступит в силу в течение месяца.