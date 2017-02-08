В Уфе врача осудили за «липовую» справку
В Ленинском районе Уфы перед судом предстал 45-летний хирург, обвиняемый в написании «липовой» справки, сообщает прокуратура.
В Ленинском районе Уфы перед судом предстал 45-летний хирург, обвиняемый в написании «липовой» справки, сообщает прокуратура.
По материалам дела, в августе 2016 года врач за взятку в 3 тысячи рублей выписал листок нетрудоспособности местной жительнице. В дальнейшем женщина обратилась в полицию по данному факту.
Подсудимый полностью признал вину. Решением суда он был приговорен к штрафу в 25 тысяч рублей.