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14:24 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе врача осудили за «липовую» справку

В Ленинском районе Уфы перед судом предстал 45-летний хирург, обвиняемый в написании «липовой» справки, сообщает прокуратура.

По материалам дела, в августе 2016 года врач за взятку в 3 тысячи рублей выписал листок нетрудоспособности местной жительнице. В дальнейшем женщина обратилась в полицию по данному факту.

Подсудимый полностью признал вину. Решением суда он был приговорен к штрафу в 25 тысяч рублей.

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