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14:56 (мск), источник: ТАСС

Более 100 домов на Урале остались без электричества в морозы

Причиной ЧП в поселке имени Куйбышева Челябинской области стала поломка трансформатора.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Более 100 домов в поселке имени Куйбышева в Челябинской области осталось в морозы без электричества из-за поломки трансформатора. Об этом сообщили в районной администрации.

«Поступило сообщение от жителей поселка Куйбышева о том, что пропало электроснабжение. На место возможной аварии выехали аварийные бригады. Причина отключения электроснабжения — поломка трансформатора, без электричества, по сообщению Единой диспетчерской службы, остались более 100 домов», — сказали там.

По данным местной администрации, предварительной причиной аварии на трансформаторе называют замерзание масла внутри устройства. В среду МЧС по региону сообщило, что Челябинскую область в ближайшие три дня ожидают 40-градусные морозы.

«В ближайшее время состоится заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Руководство города рассматривает несколько вариантов ликвидации аварии», — уточнили там.

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