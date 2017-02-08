В Башкирии из-за снегопада автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся

Предварительно, на 42 км трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 49-летний водитель за рулем Kia Rio в условиях снегопада не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадала 41-летняя пассажирка авто — с различными травмами она была госпитализирована.

За сутки в Башкирии зарегистрированы 7 ДТП, в них восемь человек получили травмы. Пресечено более трех с половиной тысяч нарушений ПДД, 46 водителей задержаны за пьяное вождение.