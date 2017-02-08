Директора финансовой пирамиды отправили в колонию на восемь лет
В Ленинском районном суде Самары вынесли приговор Юлии Жильцовой, которую обвиняли в нескольких эпизодах крупного мошенничества.
В Ленинском районном суде Самары вынесли приговор Юлии Жильцовой, которую обвиняли в нескольких эпизодах крупного мошенничества.
По версии следствия, женщина фактически руководила финансовой пирамидой. ООО «Гелиос» располагался в ТЦ «Вертикаль» и давало рекламу в СМИ. Организация принимала деньги граждан, обещая им высокий процент, и народ нес туда свои «кровные»:
В начала февраля в Ленинском районному суде Юлию Жильцову признали виновной по всем эпизодам и приговорили ее к восьми годам колонии общего режима.