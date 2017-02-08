Директора финансовой пирамиды отправили в колонию на восемь лет

По версии следствия, женщина фактически руководила финансовой пирамидой. ООО «Гелиос» располагался в ТЦ «Вертикаль» и давало рекламу в СМИ. Организация принимала деньги граждан, обещая им высокий процент, и народ нес туда свои «кровные»: кто-то 30 тыс. руб., а другие — миллионы. Пару месяцев люди действительно получали обещанные проценты. А потом «возникали финансовые трудности» и вкладчики оставались ни с чем.

В начала февраля в Ленинском районному суде Юлию Жильцову признали виновной по всем эпизодам и приговорили ее к восьми годам колонии общего режима.