Автобус с 18 пассажирами перевернулся в румынском уезде Олт
Автобус с 18 пассажирами перевернулся этим утром в румынском уезде Олт. Водитель не справился с управлением на скользкой трассе. Два человека получили травмы, их госпитализировали.
Автобус с 18 пассажирами перевернулся этим утром в румынском уезде Олт. Водитель не справился с управлением на скользкой трассе. Два человека получили травмы, их госпитализировали.
Автобус следовал в Испанию. Остальные пассажиры несколько часов ждали пересадки в другую машину.
Румынские синоптики предупредили об образовании льда на дорогах в связи с мокрым снегом, который выпал этой ночью в нескольких уездах соседней страны.