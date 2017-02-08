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14:59 (мск), источник: Publika.md

Автобус с 18 пассажирами перевернулся в румынском уезде Олт

Автобус с 18 пассажирами перевернулся этим утром в румынском уезде Олт. Водитель не справился с управлением на скользкой трассе. Два человека получили травмы, их госпитализировали.

Источник: Publika.md

Автобус следовал в Испанию. Остальные пассажиры несколько часов ждали пересадки в другую машину.

Румынские синоптики предупредили об образовании льда на дорогах в связи с мокрым снегом, который выпал этой ночью в нескольких уездах соседней страны.

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