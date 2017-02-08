В Березниках бывший работник колонии за деньги хвалил осужденных
Мужчина работал начальником отряда в исправительной колонии № 38 ГУФСИН России по Пермскому краю. За денежное вознаграждение он писал осужденным положительные характеристики.
Мужчина работал начальником отряда в исправительной колонии № 38 ГУФСИН России по Пермскому краю. За денежное вознаграждение он писал осужденным положительные характеристики.
Сотрудник колонии обвиняется сразу в нескольких преступлениях: злоупотребление должностными полномочиями, мелкое взяточничество, получение взятки, мошенничество с использованием своего служебного положения.
В период с 2015 по 2016 года мужчина получал от осужденных денежные средства, в общей сумме более 15 тысяч рублей, за изготовление положительных характеристик.
Уголовное дело направлено в Березниковский городской суд. Отметим, что максимальное наказание, которое грозит