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14:54 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках бывший работник колонии за деньги хвалил осужденных

Мужчина работал начальником отряда в исправительной колонии № 38 ГУФСИН России по Пермскому краю. За денежное вознаграждение он писал осужденным положительные характеристики.

Сотрудник колонии обвиняется сразу в нескольких преступлениях: злоупотребление должностными полномочиями, мелкое взяточничество, получение взятки, мошенничество с использованием своего служебного положения.

В период с 2015 по 2016 года мужчина получал от осужденных денежные средства, в общей сумме более 15 тысяч рублей, за изготовление положительных характеристик.

Уголовное дело направлено в Березниковский городской суд. Отметим, что максимальное наказание, которое грозит экс-сотруднику колонии, составляет пять лишения свободы.

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