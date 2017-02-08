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15:00 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде поймали преступную группу судебных приставов

В областном центре полицейские пресекли деятельность группы, которая за взятки освобождала должников от ответственности. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Противоправную деятельность группы выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По оперативным данным, в состав группы входили руководители и рядовые сотрудники одного из отделов службы судебных приставов Калининграда.

За денежное вознаграждение злоумышленники прекращали исполнительные производства в отношении должников, снимали с них ограничения на выезд за рубеж и совершали другие заведомо незаконные действия, — добавила Ирина Волк.

На основании собранных доказательств в отношении руководителя отдела службы судебных приставов, его заместителя и пристава-исполнителя возбудили три уголовных дела по статье 290 УК РФ — «Получение взятки». Всех троих арестовали и поместили в следственный изолятор.

Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru из собственных источников, речь идёт о Ленинградском отделе судебных приставов областного центра.

Расследование продолжается. Сотрудники полиции вместе со следователями установливают все лица, причастные к совершению коррупционных преступлений, а также все эпизоды их противоправной деятельности.

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