В Калининграде поймали преступную группу судебных приставов
В областном центре полицейские пресекли деятельность группы, которая за взятки освобождала должников от ответственности. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В областном центре полицейские пресекли деятельность группы, которая за взятки освобождала должников от ответственности. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Противоправную деятельность группы выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По оперативным данным, в состав группы входили руководители и рядовые сотрудники одного из отделов службы судебных приставов Калининграда.
За денежное вознаграждение злоумышленники прекращали исполнительные производства в отношении должников, снимали с них ограничения на выезд за рубеж и совершали другие заведомо незаконные действия, — добавила Ирина Волк.
На основании собранных доказательств в отношении руководителя отдела службы судебных приставов, его заместителя и
Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru из собственных источников, речь идёт о Ленинградском отделе судебных приставов областного центра.
Расследование продолжается. Сотрудники полиции вместе со следователями установливают все лица, причастные к совершению коррупционных преступлений, а также все эпизоды их противоправной деятельности.