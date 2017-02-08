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15:21 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске вынесли приговор по делу об обмане 2000 вкладчиков

В Новосибирском областном суде вынесли приговор «строителям» крупной финансовой пирамиды: более двух тысяч потерпевших, свыше трехсот миллионов рублей ущерба.

Как бы быстро судья ни зачитывала фамилии пострадавших и суммы, которые им причитаются в качестве компенсации вкладов, только на эту часть приговора ушло более двух часов. Почти полторы сотни вкладчиков скончались за время расследования и многолетнего судебного процесса. А многочисленные земельные участки в Сочи, жилье и офисы в Новосибирске, дорогие иномарки — все арестованное имущество мошенников, которое теперь уйдет с молотка, едва ли покроет даже половину причиненного ими ущерба.

На скамье подсудимых две семейных пары: Александр и Елена Ильченко, Сергей Литвинов и Светлана Макосейчук. Последняя считается организатором кредитно-потребительского кооператива «Сибирская касса взаимопомощи», основанного в 2006-м. За обман тысяч потерпевших Светлану Макосейчук приговорили к восьми годам, Литвинова к семи годам строгого режима, Елену Ильченко к шести, ее мужа — к пяти годам общего режима. Сроки могли бы быть намного значительнее, например, для Макосейчук прокуратура требовала 19 лет лишения свободы, но по статье об организации и участии в преступном сообществе все четверо были оправданы. До приговора главная обвиняемая провела в СИЗО порядка пяти лет, позже ее по состоянию здоровья отпустили под домашний арест. Остальных до решения суда под стражу не брали, все это время они находились на свободе. В перерыве Светлана Макосейчук свободно переговаривалась с кем-то из знакомых, то и дело улыбаясь — надолго в колонии она не задержится, ведь большую часть срока уже успела отсидеть.

«Как же так! — изумлялись в зале суда потерпевшие, — ведь две тысячи человек пострадали». На оглашение приговора пришла малая часть обманутых вкладчиков, почти все пенсионеры. География сибирской «пирамиды» крайне обширна: деньги мошенникам несли жители Новосибирска, Томска, Омска, Красноярска, Кемерово, Новоскузнецка, Тюмени, Барнаула, Сочи, Краснодара. Там, в теплых краях, на деньги вкладчиков организаторы «Кассы взаимопомощи» прикупили себе пять коттеджей и земельные участки. Жили на широкую ногу. Люди отдавали в «кассу» совершенно разные суммы, от нескольких сотен рублей до многотысячных вкладов. В среднем это были 200−250 тысяч рублей, но несколько человек вложили примерно по полтора миллиона.

— Говорили, что будут вкладывать в торговлю, что налажены связи с Турцией. Я отдал им миллион рублей, — вспоминает Валентин Владимирович, один из крупных вкладчиков кооператива. — Обещали сорок процентов годовых. Если бы речь шла, например, о недвижимости, то даже не посмотрел бы в их сторону, но на торговле можно заработать высокий процент, вот и доверился. Но оказалось, это как бассейн с двумя трубами из детской задачки по математике. Только диаметр этих труб в нашем случае был разный, заполнялся-то «бассейн» через широкую, а как только полный стал, все утекло в несколько карманов.

Гособвинитель Ирина Балаганская просила суд удовлетворить гражданские иски потерпевших. Но сколько сейчас может стоить имущество мошенников, она сказать не берется: когда-то шикарные дома на юге стоят заброшенными, обросли деревьями, пробивающимися даже через балкон. Не удивительно — судебный процесс начался еще в 2012 году, до этого полтора года шло следствие, за недвижимостью никто не ухаживал. И если когда-то она стоила больших денег, теперь, по словам представителя обвинения, скорее всего, очень упала в цене, и вряд ли за счет этого удастся возместить вкладчикам нанесенный ущерб.

…"А ведь выйдут — откроют кубышку, наверняка миллионы где-то припрятали, — шептались недовольные приговором потерпевшие. Будет ли обжаловано решение суда, пока неизвестно.

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