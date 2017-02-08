В Новосибирске вынесли приговор по делу об обмане 2000 вкладчиков
В Новосибирском областном суде вынесли приговор «строителям» крупной финансовой пирамиды: более двух тысяч потерпевших, свыше трехсот миллионов рублей ущерба.
В Новосибирском областном суде вынесли приговор «строителям» крупной финансовой пирамиды: более двух тысяч потерпевших, свыше трехсот миллионов рублей ущерба.
Как бы быстро судья ни зачитывала фамилии пострадавших и суммы, которые им причитаются в качестве компенсации вкладов, только на эту часть приговора ушло более двух часов. Почти полторы сотни вкладчиков скончались за время расследования и многолетнего судебного процесса. А многочисленные земельные участки в Сочи, жилье и офисы в Новосибирске, дорогие иномарки — все арестованное имущество мошенников, которое теперь уйдет с молотка, едва ли покроет даже половину причиненного ими ущерба.
На скамье подсудимых две семейных пары: Александр и Елена Ильченко, Сергей Литвинов и Светлана Макосейчук. Последняя считается организатором
«Как же так! — изумлялись в зале суда потерпевшие, — ведь две тысячи человек пострадали». На оглашение приговора пришла малая часть обманутых вкладчиков, почти все пенсионеры. География сибирской «пирамиды» крайне обширна: деньги мошенникам несли жители Новосибирска, Томска, Омска, Красноярска, Кемерово, Новоскузнецка, Тюмени, Барнаула, Сочи, Краснодара. Там, в теплых краях, на деньги вкладчиков организаторы «Кассы взаимопомощи» прикупили себе пять коттеджей и земельные участки. Жили на широкую ногу. Люди отдавали в «кассу» совершенно разные суммы, от нескольких сотен рублей до многотысячных вкладов. В среднем это были 200−250 тысяч рублей, но несколько человек вложили примерно по полтора миллиона.
— Говорили, что будут вкладывать в торговлю, что налажены связи с Турцией. Я отдал им миллион рублей, — вспоминает Валентин Владимирович, один из крупных вкладчиков кооператива. — Обещали сорок процентов годовых. Если бы речь шла, например, о недвижимости, то даже не посмотрел бы в их сторону, но на торговле можно заработать высокий процент, вот и доверился. Но оказалось, это как бассейн с двумя трубами из детской задачки по математике. Только диаметр этих труб в нашем случае был разный,
Гособвинитель Ирина Балаганская просила суд удовлетворить гражданские иски потерпевших. Но сколько сейчас может стоить имущество мошенников, она сказать не берется:
…"А ведь выйдут — откроют кубышку, наверняка миллионы