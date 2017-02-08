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15:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии сумасшедший дед порезал подростков, которые пришли ему на помощь

В Башкирии завершено расследование в отношении 62-летнего жителя Стерлитамака по статье «покушение на убийство двух и более лиц», сообщает Следственный комитет РФ по РБ.

По материалам дела, 24 сентября, вечером, компания молодых людей заметила дым в окне одного из домов. Они бросились в горящую в квартиру, чтобы оказать помощь, но там на них набросился 62-летний пьяный и невменяемый хозяин жилья. Он успел ударить в грудь 16-летнего подростка, разрезать рюкзак на спине 14-летней девушки и еще одну 14-летнюю девушку ударить в спину. Жители дома вызвали скорую, двоим потерпевшим нанесен тяжкий вред здоровью.

Нападавший был признан невменяемым и был помещен в психиатрическую лечебницу. Уголовное дело направлено в суд.

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