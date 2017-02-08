Полиция Севастополя раскрыла разбой в студенческом общежитии
Полиция Севастополя сообщает: в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 21-летний студент одного из ВУЗов города.
Полиция Севастополя сообщает: в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 21-летний студент одного из ВУЗов города.
Он рассказал, что вечером к нему в комнату студенческого общежития ворвалось трое неизвестных в масках и, угрожая предметом похожим на пистолет, забрали 5000 рублей и ноутбук, причинив ущерб на сумму 74000 рублей.
В ходе проведенных
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 «Разбой» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Двое из злоумышленников арестованы.