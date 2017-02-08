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15:23 (мск), источник: Крым Press

Полиция Севастополя раскрыла разбой в студенческом общежитии

Полиция Севастополя сообщает: в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 21-летний студент одного из ВУЗов города.

Он рассказал, что вечером к нему в комнату студенческого общежития ворвалось трое неизвестных в масках и, угрожая предметом похожим на пистолет, забрали 5000 рублей и ноутбук, причинив ущерб на сумму 74000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали четверых участников разбойного нападения. Ими оказались двое 19-летних жителей Джанкоя, один из которых ранее судим и двое 17-летних студентов одного из учебных заведений города. Одного из злоумышленников полицейские задерживали в Симферополе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по г. Севастополю.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 «Разбой» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Двое из злоумышленников арестованы.

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