Полиция Севастополя раскрыла разбой в студенческом общежитии

Он рассказал, что вечером к нему в комнату студенческого общежития ворвалось трое неизвестных в масках и, угрожая предметом похожим на пистолет, забрали 5000 рублей и ноутбук, причинив ущерб на сумму 74000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали четверых участников разбойного нападения. Ими оказались двое 19-летних жителей Джанкоя, один из которых ранее судим и двое 17-летних студентов одного из учебных заведений города. Одного из злоумышленников полицейские задерживали в Симферополе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по г. Севастополю.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 «Разбой» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Двое из злоумышленников арестованы.