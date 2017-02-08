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15:24 (мск), источник: Volga News

Самарца подозревают в убийстве жены

В среду, 8 февраля, около 1:00, в квартире на ул. 40 лет пионерии в Самаре был обнаружен труп 33-летней хозяйки, смерть которой наступила от массированного кровотечения, вызванного ранением артерии на левой ноге.

Как полагают полицейские, с вечера женщина распивала спиртное с мужем — 39-летним Владимиром Р. И во время внезапно возникшей ссоры он нанес ей ножом ранение.

В связи с произошедшим ведется проверка, решается вопрос о квалификации случившегося.

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