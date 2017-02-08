Самарца подозревают в убийстве жены

Как полагают полицейские, с вечера женщина распивала спиртное с мужем — 39-летним Владимиром Р. И во время внезапно возникшей ссоры он нанес ей ножом ранение.

В связи с произошедшим ведется проверка, решается вопрос о квалификации случившегося.