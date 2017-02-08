В Нижнем врача поликлиники осудят за взятку и служебный подлог

Нижний Новгород, 8 февраля — АиФ-НН. Врача поликлиники нижегородской больницы осудят за взятку и служебный подлог, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 25 октября обвиняемый получил через медицинского регистратора взятку в тысячу рублей за выдачу больничного листа пациенту, у которого отсутствовало какое-либо заболевание.

Врача задержали полицейские, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Получение взятки через посредника в размере, не превышающим 10 тысяч рублей» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения.