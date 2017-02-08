Житель Ленобласти сдал полиции 100 кг боеприпасов
В Ленобласти местный житель добровольно выдал сотрудникам полиции боеприпасы, которые обнаружил в лесу.
В Ленобласти местный житель добровольно выдал сотрудникам полиции боеприпасы, которые обнаружил в лесу.
7 февраля мужчина сообщил полицейским, что в 500 метрах от КАД в лесном массиве Ломоносовского района нашел большой количество гранат времен ВОВ.
Как сообщает ГУ МВД региона, в рамках операции «Арсенал» там было обнаружено и изъято 74
Боеприпасы вывезли с целью последующего уничтожения на полигоне.