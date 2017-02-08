В Новоуральске после ДТП загорелась «Газель» с рабочими
Пострадали два человека.
Пострадали два человека.
Утром 8 февраля 2017 года в Новоуральске на улице Первомайской столкнулись пассажирская «Газель», перевозившая рабочих, и Toyota Avensis.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 52-летний водитель ГАЗа — при выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу иномарке. После столкновения «Газель» загорелась — рабочие успели покинуть салон.
Травмы получили две пассажирки ГАЗа — женщины 31 и 39 лет.