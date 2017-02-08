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15:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Новоуральске после ДТП загорелась «Газель» с рабочими

Пострадали два человека.

Утром 8 февраля 2017 года в Новоуральске на улице Первомайской столкнулись пассажирская «Газель», перевозившая рабочих, и Toyota Avensis.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 52-летний водитель ГАЗа — при выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу иномарке. После столкновения «Газель» загорелась — рабочие успели покинуть салон.

Травмы получили две пассажирки ГАЗа — женщины 31 и 39 лет.

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