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15:33 (мск), источник: Новости Перми

За прошлый год в Пермском крае изъяли 200 килограммов наркотиков

Больше половины изъятых из незаконного оборота наркотических веществ составил героин.

В Главном управлении МВД России по Пермскому краю сообщили, что в 2016 году в регионе из незаконного оборота изъято 205,88 кг наркотических средств и психотропных веществ. Из них порядка 138 кг составил героин, а на синтетические наркотические средства пришлось 56,1 кг, что почти вдвое больше, чем в 2015 году. Также было изъято 2,3 кг психотропных веществ.

Распространение наркотических средств происходит в основном бесконтактным способом: наркотики раскладывают в «тайники», а оплата производится через электронные системы платежей и, как следствие, сбытчик и покупатель друг с другом не контактируют и не знакомы.

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