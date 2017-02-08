За прошлый год в Пермском крае изъяли 200 килограммов наркотиков

В Главном управлении МВД России по Пермскому краю сообщили, что в 2016 году в регионе из незаконного оборота изъято 205,88 кг наркотических средств и психотропных веществ. Из них порядка 138 кг составил героин, а на синтетические наркотические средства пришлось 56,1 кг, что почти вдвое больше, чем в 2015 году. Также было изъято 2,3 кг психотропных веществ.



Распространение наркотических средств происходит в основном бесконтактным способом: наркотики раскладывают в «тайники», а оплата производится через электронные системы платежей и, как следствие, сбытчик и покупатель друг с другом не контактируют и не знакомы.