В Кояново украли и вернули дорожные катки

После обращения в полицию по факту хищения дорожной техники, сотрудниками уголовного розыска в совершении преступления был заподозрен ранее не судимый 48-летний житель Перми. По «горячим следам» его задержали и доставили его в дежурную часть.



По факту кражи, совершённой в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Похищенное имущество изъято.