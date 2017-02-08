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15:31 (мск), источник: Новости Перми

В Кояново украли и вернули дорожные катки

С территории базы одной из строительных организаций были тайно похищены три единицы спецтехники общей стоимостью более четырех миллионов рублей.

После обращения в полицию по факту хищения дорожной техники, сотрудниками уголовного розыска в совершении преступления был заподозрен ранее не судимый 48-летний житель Перми. По «горячим следам» его задержали и доставили его в дежурную часть.

По факту кражи, совершённой в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Похищенное имущество изъято.

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