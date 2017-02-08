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15:53 (мск), источник: Prokazan.ru

Стали известны имена всех задержанных по «делу Татфондбанка»

Стали известны имена всех задержанных по «делу Татфондбанка» — это генеральный директор инвестиционной компании «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Илнар Абдулманов.

Источник: Prokazan.ru

В Советском районном суде решают, будут ли арестованы задержанные, передает корреспондент ProKazan.ru.

Отметим, что на заседание суда пришли ряд активистов, которые рассказали, как именно они пострадали в результате деятельности представителей «ТФБ Финанс».

Так, председатель движения «против преступности и беззакония» и потерпевший Дмитрий Бердников рассказал, что написал заявление в полицию 15 декабря. На днях он получил решение следственного управления о возбуждении уголовного дела.

 — К моему заявлению приобщили ещё 100 заявлений, и то, что ущерб составляет 90 миллионов. Это очень хорошо, благодаря этому уголовному делу я буду подавать заявления по юридическим и физическим лицам. Я прохожу как потерпевший и буду требовать, чтобы задержанных оставили под арестом, — отметил Бердников.

Он добивается, чтобы люди, раздробившие свои вклады, тоже были признаны потерпевшими.

 — Мы пытаемся создать реестр пострадавших. В последние дни работы банка, в 12−15 числа, когда банк ещё функционировал, сотрудники предлагали вкладчикам, чтобы они не потеряли средства в случае банкротства банка, переоформить вклады на родственников, знакомых. И многие люди поддались их уговорам, у меня тоже так частично получилось, — заметил активист.

Напомним, что ранее в офисе компании был проведён обыск, изъяты документы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в 90 миллионов рублей.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств.

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