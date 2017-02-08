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16:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Волгограде задержали мошенника, который обманывал дончан

Донские полицейские задержали в Волгограде подозреваемого в серии мошенничеств.

35-летний мужчина требовал от жителей Ростовской области деньги за непривлечение их родственников к административной ответственности.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к 17-ти эпизодам мошенничества на Дону. Он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.

«В ходе совместной спецоперации в Волгограде сотрудники управления уголовного розыска главного управления МВД России по Ростовской области вместе с коллегами из Волгограда при силовой поддержке бойцов СОБРа управления Росгвардии по Волгоградской области задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества на территории Ростовской области. В результате дальнейшей проверки было установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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