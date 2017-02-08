Коммунальная авария лишила тепла 3,5 тыс жителей Советского района Воронежа

В зону отключения попали дома на улице Ворошилова, Моисеева и Челюскинцев. В них живут около 3,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на котельной, принадлежащей механическому заводу (Моисеева, 43). Последствия аварии ликвидируют 10 человек, в том числе трое сотрудников МЧС. Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет подробности ЧП.

Спасатели посоветовали при отключении тепла использовать только заводские обогреватели. Отапливать квартиру с помощью газовой или электрической плиты не следует. Для сохранения тепла в квартире стоит заделать оконные щели, завесить окна и балконную дверь одеялами и коврами. Всем членам семьи порекомендовали собраться в одной комнате, одеться теплее и принять профилактические лекарства от ОРВИ и гриппа.