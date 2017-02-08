Самолет из Астаны не смог приземлиться в Омске из-за короткой посадочной полосы

Авиакомпания «Эйр-Астана», самолет которой 7 февраля не смог приземлиться в омском аэропорту, назвала свою версию развития событий. Причиной стала неисправность воздушного судна — при подлете к Омску обнаружился дефект предкрылок. В таких условиях для посадки требовалась более протяженная посадочная полоса, поэтому пилот принял решение развернуть лайнер и вернуться в аэропорт Астаны.

— Учитывая более низкий коэффициент сцепления и более короткую полосу в аэропорту Омска, командир корабля принял решение вернуться в аэропорт вылета, где перечисленные факторы были более благоприятными, — цитирует НГС. Омск сообщение департамента по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

В омском аэропорту заявили, что с их стороны никаких препятствий для посадки не было, решение вернуться принял экипаж из-за технических неполадок.

Напомним, самолет рейса КС279 должен был прибыть в омский аэропорт в 15:10, но пилот после нескольких попыток сесть улетел обратно в Казахстан. В Омск пассажиров доставили с задержкой в четыре часа, в 18:54, на другом лайнере.