Житель Дзержинска убил друга и пытался доказать его самоубийство

Житель Дзержинска убил друга и пытался инсценировать его самоубийство, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 17 декабря в квартире дома на улице Чкалова в городе химиков нетрезвый хозяин во время конфликта ударил гостя ножом в грудь, в результате тот погиб на месте. Чтобы скрыть свою причастность к убийству, злоумышленник вложил нож в руку погибшему и заявил, что тот сам покончил жизнь самоубийством.

Однако вина мужчины была доказана. Он рассказал следователям, что причиной ссоры стало поведение пострадавшего, который вечером слишком громко смеялся и не реагировал на просьбы соблюдать тишину. Ранее обвиняемый уже был судим за убийство женщины, освободился из тюрьмы в 2014 году. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.