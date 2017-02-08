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18:30 (мск), источник: РИА Новости

Петербуржец, сломавший в гололед ногу, взыскал с ЖКХ 300 тысяч рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с коммунальной службы более 290 тысяч рублей в пользу жителя города, который сломал ногу из-за гололеда, сообщила в среду прокуратура Петербурга.

Источник: РИА Новости

Как уточняет надзорное ведомство, житель города сломал ногу при переходе улицы, поскользнувшись из-за гололеда. Это стало причиной иска к компании «Гражданское», ответственной за уборку территории, о взыскании утраченного заработка за 3 месяца в размере более 140 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

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«Собранными по делу доказательствами установлено, что вред здоровью истца причинен по вине ответчика АО “Гражданское”, который должным образом не исполнил обязательства по уборке дороги от наледи. С учетом мнения прокурора… суд вынес решение об удовлетворении требований истца», — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что Санкт-Петербургский городской суд, согласившись с заключением прокурора, оставил решение Калининского районного суда без изменения, жалобу ответчика — без удовлетворения.

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