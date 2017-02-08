Петербуржец, сломавший в гололед ногу, взыскал с ЖКХ 300 тысяч рублей
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости.
Как уточняет надзорное ведомство, житель города сломал ногу при переходе улицы, поскользнувшись
«Собранными по делу доказательствами установлено, что вред здоровью истца причинен по вине ответчика АО “Гражданское”, который должным образом не исполнил обязательства по уборке дороги от наледи. С учетом мнения прокурора… суд вынес решение об удовлетворении требований истца», — говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что