Петербуржец, сломавший в гололед ногу, взыскал с ЖКХ 300 тысяч рублей

Как уточняет надзорное ведомство, житель города сломал ногу при переходе улицы, поскользнувшись из-за гололеда. Это стало причиной иска к компании «Гражданское», ответственной за уборку территории, о взыскании утраченного заработка за 3 месяца в размере более 140 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

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«Собранными по делу доказательствами установлено, что вред здоровью истца причинен по вине ответчика АО “Гражданское”, который должным образом не исполнил обязательства по уборке дороги от наледи. С учетом мнения прокурора… суд вынес решение об удовлетворении требований истца», — говорится в сообщении.