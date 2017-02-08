Сильное землетрясение в Румынии: толчки ощутили и в Молдове

По данным европейских сейсмологов, землетрясение зарегистрировали в 11.52. Очаг залегал на глубине 128 километров. Толчки ощутили жители юга Молдовы, в частности, в Гагаузии.

Как подчеркнули в Институте физики земли Румынии, это самое сильное землетрясение в этой стране с начала 2017 года. Толчки магнитудой 4,1 зарегистрировали 5 января.