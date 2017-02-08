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16:40 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно

Суд в Кирове приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам лишения свободы условно. Это уже второй приговор по делу «Кировлеса». Президиум Верховного суда направил дело на новое рассмотрение после того, как ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального и Офицерова.

Источник: РИА "Новости"

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин огласил приговор по делу о растрате средств государственного предприятия «Кировлес» в 2009 году. Суд снова признал, что были похищены 16 млн рублей.

Навальный получил пять лет лишения свободы условно, Офицеров — четыре года условно. Кроме того, Навальный и Офицеров должны выплатить штраф по 500 тыс. рублей каждый.

На прошлой неделе, 3 февраля, прокурор Сергей Богданов предложил приговорить Навального к пяти годам условно, а Офицерова — к четырем годам лишения свободы, также условно. Обвинение также требует оштрафовать Навального и Офицерова на 500 тысяч рублей (8,3 тысячи долларов) каждого.

«Навальный организовал хищение чужого имущества», — объявил судья в начале оглашения приговора. Офицеров назван соучастником.

По версии обвинения, в 2009 году Навальный, будучи советником тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств государственного предприятия «Кировлес». В схеме якобы участвовала «Вятская лесная компания» (ВЛК) под руководством бизнесмена Петра Офицерова. Сумма ущерба, который понесло государство от этих действий, оценивается обвинением в 16 млн рублей.

В перерыве заседания суда Навальный заявил журналистам, что новый приговор копирует первый вердикт Ленинского районного суда Кирова, вынесенный по делу «Кировлеса» в 2013 году.

На повторном процессе подсудимые не признали своей вины и заявляли о намерении обжаловать приговор, если он не будет оправдательным. При этом Навальный заявлял, что с помощью приговора власти пытаются помешать ему вести избирательную кампанию. В конце прошлого года Навальный объявил, что будет баллотироваться в президенты России в 2018 году.

«Из-за разоблачений нашего Фонда борьбы с коррупцией есть заинтересованные в вытеснении меня из политической деятельности», — сказал в перерыве оглашения приговора Навальный журналистам.

Ленинский районный суд Кирова первый раз рассматривал дело «Кировлеса» в 2013 году. Тогда он приговорил Навального к пяти годам лишения свободы, а Офицерова — к четырем. Позже Кировский областной суд заменил им реальные сроки на условные.

Навальный и Офицеров успешно обжаловали этот приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Вслед за этим в ноябре 2016 года Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение в ту же инстанцию, где оно слушалось в первый раз.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
13
эльшат мехтиев
Никаких фокусов типа с Трампом в стране не пройдёт. Ничего...Истрия учит, что народные массы сами выдвинут лидера и тогда ребятки, бегите без оглядки к Охотскому мору.
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ALEX ANOSHKIN
Навального в Призеденты!
Если и слямзил 15 лямов , это ни что с 43 большими лямами Вовы
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Мистер
Дело сфабриковано. Это знают все, кроме любителей посмотреть телевизор как ты. А просить материалы ввп и его друзей, я не знаю кем надо быть. Даже бабушки знают, что он ворует. Ты либо кремлебот, либо наивный и реально веришь, что путин ангелочек.
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