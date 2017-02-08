Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин огласил приговор по делу о растрате средств государственного предприятия «Кировлес» в 2009 году. Суд снова признал, что были похищены 16 млн рублей.

Навальный получил пять лет лишения свободы условно, Офицеров — четыре года условно. Кроме того, Навальный и Офицеров должны выплатить штраф по 500 тыс. рублей каждый.

На прошлой неделе, 3 февраля, прокурор Сергей Богданов предложил приговорить Навального к пяти годам условно, а Офицерова — к четырем годам лишения свободы, также условно. Обвинение также требует оштрафовать Навального и Офицерова на 500 тысяч рублей (8,3 тысячи долларов) каждого.

«Навальный организовал хищение чужого имущества», — объявил судья в начале оглашения приговора. Офицеров назван соучастником.

По версии обвинения, в 2009 году Навальный, будучи советником тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств государственного предприятия «Кировлес». В схеме якобы участвовала «Вятская лесная компания» (ВЛК) под руководством бизнесмена Петра Офицерова. Сумма ущерба, который понесло государство от этих действий, оценивается обвинением в 16 млн рублей.

В перерыве заседания суда Навальный заявил журналистам, что новый приговор копирует первый вердикт Ленинского районного суда Кирова, вынесенный по делу «Кировлеса» в 2013 году.