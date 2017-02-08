В Уфе произошел пожар в здании «Леруа Мерлен» на Рубежной
В Уфе произошел пожар в здании гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен», расположенного на улице Рубежной рядом с СТЦ «Мега». Об этом ProUfu.ru сообщил очевидец.
В Уфе произошел пожар в здании гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен», расположенного на улице Рубежной рядом с СТЦ «Мега». Об этом ProUfu.ru сообщил очевидец.
«Видели задымление в зоне, где паркуются фуры. Людей эвакуировали. В воздухе чувствовался запах горелого дерева. Посетители нервничают, персонал ничего ответить не может», — говорит Марсель У.
На настоящий момент пожар потушен. По словам источника на месте замечено две пожарных машины.