В Уфе произошел пожар в здании «Леруа Мерлен» на Рубежной

«Видели задымление в зоне, где паркуются фуры. Людей эвакуировали. В воздухе чувствовался запах горелого дерева. Посетители нервничают, персонал ничего ответить не может», — говорит Марсель У.

На настоящий момент пожар потушен. По словам источника на месте замечено две пожарных машины.