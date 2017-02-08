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17:07 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе произошел пожар в здании «Леруа Мерлен» на Рубежной

В Уфе произошел пожар в здании гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен», расположенного на улице Рубежной рядом с СТЦ «Мега». Об этом ProUfu.ru сообщил очевидец.

«Видели задымление в зоне, где паркуются фуры. Людей эвакуировали. В воздухе чувствовался запах горелого дерева. Посетители нервничают, персонал ничего ответить не может», — говорит Марсель У.

На настоящий момент пожар потушен. По словам источника на месте замечено две пожарных машины.

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В Уфе произошел пожар в здании «Леруа Мерлен» на Рубежной
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