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17:26 (мск), источник: Volga News

Около ТЦ «МегаСити» водитель KIA сбил двух подростков на пешеходном переходе

В Самаре 8 февраля, на ул. Ново-Садовой произошло ДТП с участием двух пешеходов.

Напротив ТЦ «МегаСити» на регулируемом пешеходном переходе водитель KIA сбил двух девочек-подростков 16 лет, сообщил источник Волга Ньюс в оперативных структурах.

У одной из пострадавшей медики диагностировали сотрясение головного мозга и перелом левой голени, а у второй — сотрясение головного мозга и тупая травма живота.

В результате аварии движение на этом участке дороги было затруднено в сторону центра города.

На месте ЧП работали две кареты «скорой помощи» и экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают детали произошедшего. По предварительным данным, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.

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