Около ТЦ «МегаСити» водитель KIA сбил двух подростков на пешеходном переходе
В Самаре 8 февраля, на ул.
В Самаре 8 февраля, на ул.
Напротив ТЦ «МегаСити» на регулируемом пешеходном переходе водитель KIA сбил двух
У одной из пострадавшей медики диагностировали сотрясение головного мозга и перелом левой голени, а у второй — сотрясение головного мозга и тупая травма живота.
В результате аварии движение на этом участке дороги было затруднено в сторону центра города.
На месте ЧП работали две кареты «скорой помощи» и экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают детали произошедшего. По предварительным данным, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.