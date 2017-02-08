Советский районный суд Казани арестовал директора «ТФБ Финанс»

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что он был задержан 6 февраля сотрудниками Главного следственного управления МВД по РТ по подозрению в хищении денег. Уголовное дело, фигурантом которого является Тимур Вальшин, возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По предварительным подсчетам, причиненный вкладчикам ущерб оценивается более чем в 90 миллионов рублей.