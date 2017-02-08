Умер известный певец Нелу Стратан: полиция рассказала, как обнаружили тело

О причинах смерти Нелу Стратана пока ничего не известно. По одной из версий певец скончался из-за инфаркта.

Для PUBLIKA.MD. эту информацию подтвердили в полиции.

Также, правоохранители сообщили, что никаких следов насилия на теле не обнаружено.

Нелу Стран родился 11 июня 1965 года. Он является старшим братом знаменитого исполнителя Павла Стратана. Нелу Стратан был музыкальным продюсером многих артистов в нашей стране.

Также в 2003 году он дебютировал в качестве эстрадного солиста с пьесой «Последняя ночь», в 2007 году выпустил свой первый сольный альбом под названием «Зай, Зай».